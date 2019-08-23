Трамп раскритиковал борьбу за экологичность и назвал её причиной плохих продаж автомобилей

Президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителей Ford, Volkswagen, BMW и Honda. Об этом сначала сообщило издание The New York Times, а затем поясняющая запись появилась в официальном Twitter американского президента.

Речь идёт о недавней сделке автопроизводителей с калифорнийскими властями. Данное соглашение предусматривает переход на более высокие экологические стандарты. Она идёт вразрез с инициативой администрации президента, направленной на заморозку и последующую отмену норм новыми автомобилями. Данные нормы были приняты Агентством по охране окружающей среды США при прошлом американском президенте Бараке Обаме.

По данным источника, Трамп провёл беседу с представителями компаний General Motors, Fiat Chrysler и Toyota, чтобы убедить их придерживаться плана администрации.

В своём Twitter Трамп заявил, что Генри Форд был бы очень разочарован, если бы узнал о слабости современных руководителей компаний, которые согласились производить намного более дорогие автомобили, которые менее безопасны и не работают как положено.