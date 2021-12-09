Три инженера-разработчика первого автомобиля Apple ушли из компании к конкурентам

Специалист, отвечавший за развитие радиолокационных систем Эрик Роджерс ушёл к конкурентам Apple, компании Joby Aviation, которая занимается разработкой летающих такси. Инженер, руководивший созданием аккумуляторных систем Алекс Кларабут и Стивен Спитери, работавший над аппаратным обеспечением, ушли в Archer Aviation, которая тоже занимается летающими автомобилями.

Как отмечается, за всё время существования проекта Apple Car, из компании часто уходили ключевые сотрудники.