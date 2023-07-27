Три из четырёх продающихся в России автомобилей — китайские

17:20, 27 июля 2023
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Три из четырёх продающихся в России автомобилей — китайскиеДоля импорта в 2023 году составила 70%
Импорт в Россию китайских автомобилей составил 70% в первом полугодии 2023 года. Поставки в это период выросли в 5 раз по сравнению с этим же периодом 2022; в прошлом году доля китайского импорта на российский авторынок составляла 30%.
В штуках в 2023 году поставки выросли на 543%, в деньгах это $4,6 млрд. Отмечается, что в первом полугодии 2022 года экспорт автомобилей из Китая в деньгах составлял $715 млн, за весь 2021 год – $1,5 млрд.
В 2021 году крупнейшими поставщиками автомобилей на российский рынок были Япония — $2,86 млрд, Южная Корея — $2,55 млрд, Германия — $2,19 млрд. После начала СВО эти страны частично или полностью заблокировали поставки автомобилей в Россию.