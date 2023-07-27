Три из четырёх продающихся в России автомобилей — китайские

В штуках в 2023 году поставки выросли на 543%, в деньгах это $4,6 млрд. Отмечается, что в первом полугодии 2022 года экспорт автомобилей из Китая в деньгах составлял $715 млн, за весь 2021 год – $1,5 млрд.

В 2021 году крупнейшими поставщиками автомобилей на российский рынок были Япония — $2,86 млрд, Южная Корея — $2,55 млрд, Германия — $2,19 млрд. После начала СВО эти страны частично или полностью заблокировали поставки автомобилей в Россию.