У 80 тысяч электромобилей Tesla обнаружили проблемы с ремнями безопасности

19:44, 25 ноября 2022
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У 80 тысяч электромобилей Tesla обнаружили проблемы с ремнями безопасностиВсе машины отзываются из Китая
Производитель электромобилей Tesla, принадлежащий Илону Маску, заявил об отзыве из Китая 80 тысяч машин из-за ошибок в ПО и проблем с ремнями безопасности.
Фото: Сaranddriver.com
Отзываются на техническое обслуживание 70 тысяч импортированных в Китай моделей Model S, Model X и Model 3, а также 10 тысяч Model 3, собранных в Китае.
В электромобилях Tesla Model S и Model X необходимо исправление ошибки в программном обеспечении для устранения дефекта в системе управления аккумуляторами. Обнаруженный дефект может привести к потере мощности. В Model 3 необходимо разобраться с неисправностью крепления ремня безопасности.
Источник фото:Сaranddriver.com
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги: