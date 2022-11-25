У 80 тысяч электромобилей Tesla обнаружили проблемы с ремнями безопасности

Отзываются на техническое обслуживание 70 тысяч импортированных в Китай моделей Model S, Model X и Model 3, а также 10 тысяч Model 3, собранных в Китае.

В электромобилях Tesla Model S и Model X необходимо исправление ошибки в программном обеспечении для устранения дефекта в системе управления аккумуляторами. Обнаруженный дефект может привести к потере мощности. В Model 3 необходимо разобраться с неисправностью крепления ремня безопасности.