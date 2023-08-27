У беспилотных авто нашли проблемы с распознаванием детей и темнокожих пешеходов

По их данным, подобные системы на 20% лучше распознают взрослых, чем детей. Кроме того, точность распознавания светлокожих пешеходов выше на 7,5% по сравнению с темнокожими.

Основная причина этого — несбалансированная база данных для обучения искусственного интеллекта. В большинстве случаев модели обучаются на фотографиях, где преобладают взрослые люди со светлой кожей.

Это создаёт систематические искажения, которые могут привести к опасным ситуациям, особенно в условиях плохой видимости.

Доктор Джи Чжан, один из учёных, проводивших исследование, подчеркнул актуальность проблемы. «Раньше неравноправие могло лишь лишать людей определённых услуг, теперь же оно может стать причиной серьёзных травм», — сказал он.