У Tesla проблемы? Компания прекратила набирать сотрудников и решила уволить ещё

Проблема заключается в том, что весь года акции Tesla падают в цене. Кроме того, компания предлагает временные скидки и льготы на свои машины. Вероятно, Tesla испытывает трудности со спросом.

«Эти шаги связаны с тем, что акции Tesla падают весь год, несмотря на то что финансовые показатели компании бьют новые рекорды практически каждый квартал», — заявили представители компании в отношении увольнений.