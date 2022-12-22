У Tesla проблемы? Компания прекратила набирать сотрудников и решила уволить ещё

03:43, 22 декабря 2022
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У Tesla проблемы? Компания прекратила набирать сотрудников и решила уволить ещёУ компании в цене падают акции
Стало известно, что не всё так радужно складывается у одного из мировых производителей электромобилей —Tesla. Компания прекратила набор новых сотрудников и анонсировала новые сокращения.
Фото: Teslarati.com
Проблема заключается в том, что весь года акции Tesla падают в цене. Кроме того, компания предлагает временные скидки и льготы на свои машины. Вероятно, Tesla испытывает трудности со спросом.
«Эти шаги связаны с тем, что акции Tesla падают весь год, несмотря на то что финансовые показатели компании бьют новые рекорды практически каждый квартал», — заявили представители компании в отношении увольнений.