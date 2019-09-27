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Авто
Сегодня 12:33

УАЗ украл интересную особенность электромобилей Tesla

Речь идет о дистанционном заведении автомобиля со смартфона
Стало известно о том, что отечественная компания УАЗ запустила пилотное тестирование “подключенных” внедорожников. Так, уже сейчас производитель тестирует автомобиль “Патриот” с функцией удаленного контроля за состоянием автомобиля и сбора данных телеметрии.

В данном случае УАЗ действует в сотрудничестве с российской IT-компании C-Cars. Решения, разработанные в ее стенах, позволяет при помощи обыкновенного мобильного приложения получать данные о множестве характеристик автомобиля: начиная от его технического состояния и заканчивая уровнем топлива в баке и стилем вождения водителя. А в качестве бонуса их разработка может предложить функцию дистанционного запуска и остановки двигателя.

По данным производителя, улучшенная версия “Патриота” использует автоматическую коробку передач GM 6L50, разработанную французской компанией Punch Powerglide. На сегодняшний день доплата за нее оценивается в сумму от 60 до 100 тыс рублей.

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