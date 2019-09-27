УАЗ украл интересную особенность электромобилей Tesla

В данном случае УАЗ действует в сотрудничестве с российской IT-компании C-Cars. Решения, разработанные в ее стенах, позволяет при помощи обыкновенного мобильного приложения получать данные о множестве характеристик автомобиля: начиная от его технического состояния и заканчивая уровнем топлива в баке и стилем вождения водителя. А в качестве бонуса их разработка может предложить функцию дистанционного запуска и остановки двигателя.