УАЗ украл интересную особенность электромобилей Tesla

В данном случае УАЗ действует в сотрудничестве с российской IT-компании C-Cars. Решения, разработанные в ее стенах, позволяет при помощи обыкновенного мобильного приложения получать данные о множестве характеристик автомобиля: начиная от его технического состояния и заканчивая уровнем топлива в баке и стилем вождения водителя. А в качестве бонуса их разработка может предложить функцию дистанционного запуска и остановки двигателя.
По данным производителя, улучшенная версия “Патриота” использует автоматическую коробку передач GM 6L50, разработанную французской компанией Punch Powerglide. На сегодняшний день доплата за нее оценивается в сумму от 60 до 100 тыс рублей.