Uber будет судиться с властями США, чтобы не поднимать зарплату таксистам

Uber будет судиться с властями США, чтобы не поднимать зарплату таксистамРост зарплаты приведёт к повышению тарифов
Американский сервис такси Uber подал иск на Комиссию по такси и лимузинам Нью-Йорка (TLC), проголосовавшую за повышение ставок оплаты труда водителей Uber и аналогичного ресурса Lyft, чтобы компенсировать рост инфляции и эксплуатационных расходов. Также в компании не согласны с повышением зарплаты водителей, потому что в таком случае ей придётся тратить дополнительно от $21 до $23 млн в месяц, и что она не сможет возместить эти расходы без повышения тарифов.
Фото: Timeout.com
Поэтому Uber отказался следовать решениям TLC, так как это слишком значительное повышение цен, способное нанести непоправимый ущерб компании и подорвать деловую репутацию. Так сформулирован иск сервиса.
Компания решила судиться с властями города и заявила о возможном подрыве репутации потому, что намерена переложить расходы, связанные с повышением зарплаты водителей, на пассажиров.
Как отмечается, по новым правилам поминутные тарифы водителей повышаются на 7,4%, а тарифы за милю — на 24%. Это значит, что за поездку длиной 7,5 миль, которая занимает 30 минут, водитель будет зарабатывать не менее $27,15, что на $2,50 больше, чем в настоящее время.
«Такое значительное повышение тарифов прямо перед праздниками нанесёт непоправимый ущерб репутации Uber, подорвёт деловую репутацию и создаст риск окончательной потери бизнеса и клиентов», — сказано в иске Uber к TLC.