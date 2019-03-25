Uber уличили в слежке за конкурентами

Компания Uber тайно использовала шпионскую программу, чтобы отслеживать автомобили конкурентов в реальном времени и переманивать водителей на свой сервис. Об этом сообщила национальная австралийская вещательная компания ABC со ссылкой на анонимного информатора.

Программа под названием Surfcam была внедрена в головном офисе Uber в Сиднее 2015 году. Её использовали, чтобы получить преимущество перед конкурирующим сервисом GoCatch. Последний представляет собой так называемый карпулинг или райдшеринг — совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. Он заработал в 2012 году.

Бывший высокопоставленный сотрудник Uber в Австралии подтвердил журналистам, что Surfcam использовалась для переманивания водителей от GoCatch. Она позволяла в реальном времени отслеживать все автомобили конкурента, а также собирать информацию о водителях, включая имена, данные регистрации автомобиля, и так далее. Это позволяло обращаться напрямую к водителям GoCatch и убеждать перейти на Uber.

При этом официальные лица Uber отрицают, что программу Surfcam можно называть шпионской, а также отмечают, что сотрудник, создавший её, даже не умеет программировать. Якобы, он скачал скрипт «откуда-то» и модифицировал его, чтобы собирать общедоступную информацию в сети.

Ранее Surfcam использовалась Uber в Сингапуре для аналогичных целей.