Uber выпустит недорогой электромобиль для своих сервисов доставки и такси

Ожидается, что максимальная скорость этих авто будет ниже, чем у обычных машин. Таким образом Uber намерена обеспечить комфортную поездку для пассажиров. Также эти электромобили будут оснащаться пассажирскими сиденьями, расположенными напротив друг друга.

По словам Хосровшахи, подобные изменения характеристик в том числе помогут снизить конечную стоимость транспортных средств. При этом в компании также рассматривают двух- и трёхколесные варианты авто с багажниками для доставки, которые будут манёвреннее в пробках.

Отметим, что свежие заявления главы Uber показывают, что компания активно смотрит в сторону снижения стоимости EV-автомобилей. Она также ищет новые способы перемещения по дорогам и повышения эффективности доставки с помощью нового вида транспорта.