Uber запустил поездки на роботакси в США

Пока что всё это носит тестовый характер и будет работать лишь на территории Лас Вегаса. При этом пока что в автомобиле всё ещё будет находиться водитель, на случай непредвиденных ситуаций.

Но в Uber заявили, что по их планам, уже до конца 2023 года компания сможет избавиться от присутствия поддержки в кабине в лице человека.

Для запуска новой инициативы, сервис такси объединился с компанией Motional. Её главным направлением является разработка автономных автомобилей.

Отметим, что в России подобная услуга появилась ещё в 2018 году. Тогда Яндекс, совместно с правительством Татарстана, запустили проект беспилотных такси, с помощью которого можно доехать от работы и до дома в рамках Иннополиса. Что самое интересное, беспилотники Яндекса до сих пор колесят по дорогам города.