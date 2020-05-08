Ученые научились заряжать электромобили на ходу

Что интересно, разработкой данного проекта ученые занимались последние несколько лет, но лишь новый лабораторный прототип сумел передавать по беспроводной сети 10 Вт электроэнергии на расстояние в 2–3 фута. При этом инженер-электрик из Стэнфорда Шэнхуэй Фан и аспирант Сид Ассававоррарит заявляют, что нет каких-либо принципиальных ограничений, которые помешали бы расширить системы для передачи десятков или сотен киловатт, которые понадобятся машине.

При этом он также добавил, что его система работает настолько быстро, что будет успевать “передавать” энергию лишь за несколько миллисекунд — крошечная доля времени, в течение которой автомобиль будет двигаться со скоростью 70 миль в час. Правда, пока что есть другая загвоздка — не до конца ясно, насколько быстро автомобильные аккумуляторы смогут поглотить всю мощность.