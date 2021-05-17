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Сегодня в 07:30
Учёные создали первый электромотор без магнитов и с КПД около 95%
Что ранее достигалось лишь автомобилями Формулы Е
Как стало известно, германские учёные разработали первый мотор, в котором не используются редкоземельные материалы и магниты. Также отличительной особенностью новинки стал КПД в районе 95%.
На данный момент мотор находится на завершающей стадии разработки, передаёт Motor1.com. По словам компании-разработчика Mahle, совершаемый ими технологический прорыв делает производство не только более экологичным, но также экономным и более безопасным с точки зрения ресурсов.
Что интересно, КПД в 95% — это показатель, которого ранее достигали лишь автомобили Формулы E. При этом разработчики проекта заявили о его долговечности. Это стало возможным благодаря бесконтактной передаче электрического тока между вращающимися и неподвижными частями внутри двигателя.
Отметим, что на данный момент всё ещё нет никакой информации о том, как скоро новый мотор станет частью серийного электромобиля.