Ferra
Авто
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Угонщики научились воровать Tesla за 30 секунд

Ждем появления спидранов по угону электрокаров
Современные автомобили зачастую оснащены новейшими системами защиты — так, автовладелец может открыть свою машину, используя лишь брелок. Но при этом он должен находиться рядом со своим автомобилем, чтобы он понял, что хозяин рядом и впустил его. Это, несомненно, более удобная система по сравнению с нащупыванием ключей в кармане, но, как оказалось, эта система также имеет свои недостатки.

Совсем недавно в Великобритании такая система была обманута парой угонщиков, которым удалось обмануть Теслу и разблокировать ее. Причем что самое страшное — все это было сделано примерно за 30 секунд, а это значит, что ваш автомобиль может быть угнан еще до того, как вы успеете что-либо понять.

Но есть и хорошая новость — по всей видимости, это невозможно сделать где угодно. Согласно анализу данной кражи, выходит, что успех мероприятия зависит от сигналов, испускаемых брелком. На видео видно, как один из угонщиков держит в руках релейную систему для усиления сигнала, что, в свою очередь, заставляет автомобиль думать, что ключ находится рядом и позволяет себя разблокировать, запустить при этом свой двигатель.

Правда, это все равно не сильно утешает автолюбителей и пока до конца не ясно, как крупные автопроизводители намереваются бороться с данной проблемой.

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