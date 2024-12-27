Утечка данных затронула 800 тыс. водителей электромобилей Volkswagen

Утечка произошла через специальное приложение, которое использовалось владельцами электромобилей марки Volkswagen. В результате в сеть попало несколько терабайт контактных данных, а также информация о передвижении транспортных средств по территории нескольких стран, в том числе Германии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Согласно информации издания, данные несколько месяцев хранились без должной защиты в облачном хранилище Amazon. Проблема возникла из-за ошибки компании Cariad, дочернего предприятия Volkswagen, которая отвечает за разработку платформы для электромобилей концерна. После обращения немецкого хакерского сообщества Chaos Computer Club к Cariad доступ к данным был закрыт.

Представители Cariad заявили, что утечка не затронула конфиденциальную информацию, такую как пароли или данные о платежах, и что данные использовались исключительно для улучшения работы аккумуляторов и соответствующего программного обеспечения. В компании отметили, что владельцам автомобилей не нужно предпринимать никаких действий.