Авто
Сегодня в 06:58
Уже сегодня анонсируют автомобиль, созданный при участии Meizu
Намечается что-то очень интересное
Судя по всему, среди китайских техногигантов появился новый тренд — сотрудничать с автопроизводителями. Совсем недавно Huawei сообщила о подобной коллаборации, а теперь в подобном «засветилась» и Meizu.
Тизер, опубликованный в китайской соцсети Weibo, говорит о том, что уже сегодня будет представлен автомобиль, который создавался при участии производителя смартфонов. Gizmochina пишет, что Meizu разрабатывала для него систему Flyme For Car OS.
Отметим, что китайская компания анонсировала её в прошлом месяце. На данный момент о проекте известно не так уж и много, но, учитывая совсем скорый анонс, сегодня ждать большое количество свежих подробностей.
Напомним, что первые несколько месяцев 2021 года по сети ходило множество слухов и разговоров о готовящемся автомобиле Apple.