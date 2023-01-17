В 2022 году каждый десятый проданный автомобиль в мире был электрическим

Это значит, что каждый десятый автомобиль в мире, проданный в прошлом году, был электрическим. По оценкам экспертов, мировые продажи электрокаров в отчётном периоде составили около 7,8 млн единиц — это на 68% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что рынок автомобилей с электродвигателем растёт более быстрыми темпами в Китае и Европе: по оценкам LMC Automotive, доля полностью электрических автомобилей, проданных в прошлом году в Европе, составила 11%, а в Китае — 19%.

Так, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке региона, электромобили составили 25% от всех проданных автомобилей в 2022 году.