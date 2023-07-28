В «Алмаз-Антее» рассказали, когда будут готовы первые образцы электромобиля E-Neva

Предсерийный вариант электромобиля E-Neva будет представлен в 2025 году, заявил начальник инжинирингового центра входящего в концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Обуховского завода Дмитрий Лебедев.

По его словам, сейчас проектируются образцы машины на сертификацию. E-Neva претерпит легкое перепроектирование дизайна. Так как машине уже более двух лет, она требует рестайлинга, подчеркнул специалист. При этом, согласно маркетинговым исследованиям, 90% респондентов ответили, что им нравится такой дизайн, отметил Лебедев.

Серийное производство E-Neva планируется начать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в конце 2026 года. Ориентировочная цена электромобиля — 2,5 миллиона рублей.