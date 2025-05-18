Авто
Опубликовано 18 мая 2025, 03:45
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В Android Auto начали исчезать альтернативные маршруты

Хотя это весьма удобная функция
Всё больше пользователей автомобильной системы Android Auto сталкиваются с исчезновением альтернативных маршрутов во встроенных в систему Google Картах.
В Android Auto начали исчезать альтернативные маршруты
© Patrick Langwallner / Unsplash

Функция альтернативных маршрутов в Google Картах предлагает водителям гибкость, показывая свободные дороги, более быстрые или длительные маршруты. Но многие водители уже столкнулись с проблемой их отсутствия в Android Auto; говорят, что этот же момент пристуствует и в обычных Картах для Android.

Проблема существует уже несколько недель, и люди активно обсуждают её на Reddit и форумах Google. Вероятно, это связано с багами в приложении или на сервере, хотя в Google Картах для Apple CarPlay такой проблемы нет.

Google пока не прокомментировала проблему. И это не первый случай неисправностей в Google Картах, но «глюки» с альтернативными маршрутами оказались более значительными и длительными, чем прежде, вызвав возмущение у пользователей.

Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков
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