В Android Auto начали исчезать альтернативные маршруты

Функция альтернативных маршрутов в Google Картах предлагает водителям гибкость, показывая свободные дороги, более быстрые или длительные маршруты. Но многие водители уже столкнулись с проблемой их отсутствия в Android Auto; говорят, что этот же момент пристуствует и в обычных Картах для Android.

Проблема существует уже несколько недель, и люди активно обсуждают её на Reddit и форумах Google. Вероятно, это связано с багами в приложении или на сервере, хотя в Google Картах для Apple CarPlay такой проблемы нет.

Google пока не прокомментировала проблему. И это не первый случай неисправностей в Google Картах, но «глюки» с альтернативными маршрутами оказались более значительными и длительными, чем прежде, вызвав возмущение у пользователей.