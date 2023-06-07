В Австралии владельцы машин с ДВС заблокировали зарядную станцию для электрокаров. Заявили, что им негде парковаться

В Австралии владельцы машин с ДВС заблокировали зарядную станцию для электрокаров. Заявили, что им негде парковатьсяСчитают, что можно — нет запрещающих знаков
В Австралии произошёл скандал, связанный с владельцами электромобилей Tesla и автомобилей с ДВС Lamborghini Aventador и McLaren 720S. Владельцы бензиновых машин припарковались на зарядной станции для электрокаров, из-за чего и началось противостояние, набирающее обороты.
Владельцы премиальных бензиновых авто сослались на отсутствие запрещающих парковку знаков на зарядной станции Tesla. Само собой, владельцы Tesla не смогли заряжать машины. А владельцы автомобилей с ДВС убеждены, что могут оставлять машины на станциях, так как нет не только знаков, но и каких-либо правил, запрещающих разделение зарядных станций неэлектрическими транспортными средствами.
Происходящее — не первый случай и носит уже не столько бытовой, сколько идеологический характер. При этом нарушители, скорее всего, будут оштрафованы.