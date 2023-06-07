В Австралии владельцы машин с ДВС заблокировали зарядную станцию для электрокаров. Заявили, что им негде парковаться

Владельцы премиальных бензиновых авто сослались на отсутствие запрещающих парковку знаков на зарядной станции Tesla. Само собой, владельцы Tesla не смогли заряжать машины. А владельцы автомобилей с ДВС убеждены, что могут оставлять машины на станциях, так как нет не только знаков, но и каких-либо правил, запрещающих разделение зарядных станций неэлектрическими транспортными средствами.

Происходящее — не первый случай и носит уже не столько бытовой, сколько идеологический характер. При этом нарушители, скорее всего, будут оштрафованы.