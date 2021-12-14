В автомобилях BMW цвет кузова можно будет выбирать нажатием кнопки

Подробности технологии не раскрываются. Известно, что это кузовные панели с функцией выбора цвета машины. Для активации панелей достаточно нажать всего лишь одну кнопку в салоне автомобиля.

Какие модели получат эту функцию, не уточняется. Возможно, это будет новый электромобиль BMW iX M60, который компания также представит на выставке. Отмечается, что iX M60 может получить двигатель мощностью 600 л/с и разгон до 100 км/ч за 4 секунды.