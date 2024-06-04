В автомобилях Ford появится полноценный автопилот третьего уровня

Об этом сообщил генеральный директор компании Джим Фарли в интервью Bloomberg. Технология позволит водителям отвести взгляд от дороги и убрать руки с руля при определенных условиях, предоставляя автомобилю возможность управлять самостоятельно.

Фарли отметил, что технология уже стабильно работает на прототипах, но для её успешного внедрения необходимо достичь экономической эффективности.

Планируется, что автомобили с этой функцией будут доступны уже в 2026 году, что может сделать Ford первым автомобильным брендом, предлагающим автопилот третьего уровня.

Система автопилота Ford будет работать на скорости до 128 км/ч на автомагистралях, но только при благоприятных погодных условиях. В условиях сильного дождя или других неблагоприятных погодных условий система не сможет функционировать.