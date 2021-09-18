В автомобилях Hyundai Genesis появится доступ по сканированию лица владельца

По сообщениям издания Aroged со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя, сначала систему установят в электрокарах Genesis GV60, а затем распространят на все остальные модели. Face Connect – инфракрасная система распознавания лица, которая сможет это делать независимо от погоды и даже ночью. При этом не нужен будет смарт-ключ, потому что система способна распознавать лицо владельца не только при открытии машины, но и при закрытии.

Для того, чтобы избежать возможных сбоев в ПО камеры, компания добавила возможность онлайн-обновления не только медийных программ, но и остальных, отвечающих за подушки безопасности, подвеску, рулевое управление и тормоза. Это важный момент, потому что распознавание лица будет автоматически вызывать из памяти персональные настройки не только проекционного дисплея и мультимедийной системы, но и положения сиденья, руля и зеркал.