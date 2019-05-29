В автомобилях Jaguar Land Rover появится сенсорный руль

Инженеры компании Jaguar Land Rover разработали рулевое колесо, которое поможет водителям меньше отвлекаться от дороги: нагреваясь с той или иной стороны, оно подаст сигнал о необходимости поворота налево или направо.

С помощью этих сигналов автомобиль может подсказать водителю, где повернуть, когда перестроиться и как подготовиться к скорому затору на дороге. В первую очередь такая функция может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.

В автономных автомобилях будущего эта технология также может применяться и на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе.

Тепловые сигналы функционируют на обеих сторонах рулевого колеса, показывая направление для поворота. Температура рулевого покрытия резко меняется в большую или меньшую сторону на 6°С. Если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим предпочтениям.