В автомобилях Peugeot появится голосовой ассистент на основе ChatGPT

Опубликовано 31 января 2024, 15:45
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В автомобилях Peugeot появится голосовой ассистент на основе ChatGPTВ 2024 году нейросеть станет стандартным инструментом в этих машинах
Производитель автомобилей марки Peugeot, концерн Stellantis, добавит в машины голосовой ассистент на основе ИИ-бота ChatGPT.
Нейросеть будет помогать водителям подключаться к элементам управления, отвечать на общие вопросы и давать навигационные подсказки. Новый инструмент должны запустить 31 января 2024 года.
В Stellantis заявили, что ChatGPT станет стандартной системой в автомобилях Peugeot уже в 2024 году.