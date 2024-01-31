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Авто
Опубликовано 31 января 2024, 15:45
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В автомобилях Peugeot появится голосовой ассистент на основе ChatGPT

В 2024 году нейросеть станет стандартным инструментом в этих машинах
Производитель автомобилей марки Peugeot, концерн Stellantis, добавит в машины голосовой ассистент на основе ИИ-бота ChatGPT.

Нейросеть будет помогать водителям подключаться к элементам управления, отвечать на общие вопросы и давать навигационные подсказки. Новый инструмент должны запустить 31 января 2024 года.

В Stellantis заявили, что ChatGPT станет стандартной системой в автомобилях Peugeot уже в 2024 году.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#автомобиль
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#нейросеть
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#ChatGPT
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#Peugeot