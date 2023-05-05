В центре Москвы до 10 мая нельзя будет арендовать автомобиль или самокат из-за сбоя GPS

Нельзя ни начать, ни завершить аренду транспортных средств и средств индивидуальной мобильности. Каршеринг и аренда самокатов не будут осуществляться до 10 мая. Но это не поломка: ведётся подготовка к празднованию 9 мая, Дня Победы.

Отмечается, что сейчас не работает всё: от навигационных приложений до фитнес-браслетов, а на картах из-за отключения GPS автомобили и самокаты определялись так, будто находятся в Москве-реке.