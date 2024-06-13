Опубликовано 13 июня 2024, 16:30
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В электрокарах Tesla появится функция «избегать автомагистралей»Маск пообещал подписчику
Илон Маск в переписке с одним из пользователей в соцсети Х положительно ответил на возможность добавления новой функции в навигационную систему электромобилей Tesla.
Маск участвовал в стриминге игр в соцсети, в ходе которого отвечал на вопросы подписчиков. Один из них спросил, можно ли добавить в электрокары Tesla функцию «избегать автомагистралей» при построении маршрута и закладывания параметров поездки в автопилот.
На это Маск сразу ответил: «Да, конечно». Сам по себе ответ ничего не значит. Но известно, что гендиректор Tesla таким образом собирает мнения владельцев машин и изучает спрос на новшества.
Инсайдеры из Teslarati считают, что, судя по реакции Маска, такая функция вполне может появиться в электромобилях бренда.