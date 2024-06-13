В электрокарах Tesla появится функция «избегать автомагистралей»

Маск участвовал в стриминге игр в соцсети, в ходе которого отвечал на вопросы подписчиков. Один из них спросил, можно ли добавить в электрокары Tesla функцию «избегать автомагистралей» при построении маршрута и закладывания параметров поездки в автопилот.

На это Маск сразу ответил: «Да, конечно». Сам по себе ответ ничего не значит. Но известно, что гендиректор Tesla таким образом собирает мнения владельцев машин и изучает спрос на новшества.

Инсайдеры из Teslarati считают, что, судя по реакции Маска, такая функция вполне может появиться в электромобилях бренда.