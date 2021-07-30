В электромобили Tesla добавили поддержку русского языка

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В электромобили Tesla добавили поддержку русского языкаА также венгерский и румынский
Стало известно, что электромобилями Tesla теперь с максимальным комфортом могут пользоваться россияне — они научились распознавать русский язык.
Об этом сообщается на официальном сайте телеканала FoxNews. Так, согласно опубликованным данным, в электромобили компании внедрили несколько нововведений. Одно их из них — поддержка русского и других языков. Помимо прочего в Tesla добавили новый стриминговый сервис.
“Машины теперь поддерживают русский, венгерский и румынский языки, хотя в России пока нет ни одного выставочного зала и всего по одному есть в Венгрии и Румынии”, — сообщили в FoxNews.
Напомним, что ранее Илон Маск объявил День искусственного интеллекта Tesla. По словам главы компании, состоится он уже в августе, а именно 19 числа.