В электромобили Tesla добавили поддержку русского языка

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала FoxNews. Так, согласно опубликованным данным, в электромобили компании внедрили несколько нововведений. Одно их из них — поддержка русского и других языков. Помимо прочего в Tesla добавили новый стриминговый сервис.

“Машины теперь поддерживают русский, венгерский и румынский языки, хотя в России пока нет ни одного выставочного зала и всего по одному есть в Венгрии и Румынии”, — сообщили в FoxNews.

Напомним, что ранее Илон Маск объявил День искусственного интеллекта Tesla. По словам главы компании, состоится он уже в августе, а именно 19 числа.