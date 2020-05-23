В электромобили Tesla встроили игру Fallout Shelter

Так, для запуска тайтла на электрокаре водителю необходимо лишь припарковаться, выбрать панель запуска приложений и отыскать в разделе развлечений Fallout Shelter. Стоит отметить, что Fallout Shelter не единственная игра, в которую могут поиграть владельцы фирменного электроавтомобиля. Известно, что в списке также присутствует платформер Cuphead. Кроме того, предполагается, что в будущем ассортимент игр также пополнится такими тайтлами, как Pokemon Go и Minecraft.

Несмотря на то, что электрокары поддерживают джойстики Xbox, поиграть в Fallout Shelter в Tesla можно лишь с помощью сенсорного дисплея, поскольку сама игра не рассчитана на контроллеры.