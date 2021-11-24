В электромобилях Tesla для включения полного автопилота обязательной будет запись видео

В первую очередь бета-соглашение подготовлено для участников тестовой программы Full Self-Driving Beta (FSD). В рамках программы Tesla будет получать больше объективной информации о том, как ведёт себя автопилот в дороге. Такое решение было принято из-за участившихся аварийно опасных ситуаций и серьёзных ДТП, спровоцированных автопилотами Tesla.

Видеозаписи нужны не просто для фиксации дорожной ситуации и обучения искусственного интеллекта, как это было ранее, теперь они идентифицируются с владельцем машины.

С обновлением условий бета-программы FSD также появилась функция «манёвра предотвращения аварийного столкновения». Это необходимо для избегания аварии из-за сбившихся алгоритмов автопилота, который вместо заданного пути и адекватного манёвра, может выехать на встречную полосу и спровоцировать аварию, что уже было отмечено в одном из ДТП.