В электромобилях Tesla с ближайшим обновлением появятся Apple Подкасты

Это одно из нововведений, которое появится в предстоящем праздничном обновлении 2023 года от Tesla, ожидаемом на следующей неделе.

Хотя компания отказывается интегрировать CarPlay в свои автомобили, оставляя пользователей с собственной системой инфотейнмента, которая не поддерживает Apple Music и другие популярные приложения для iPhone, теперь владельцы Tesla смогут пользоваться приложением Apple Подкасты.

В список функций, которые будут включены в праздничное обновление, входит возможность прослушивания миллионов самых популярных подкастов мира.

Для доступа к Apple Подкастам потребуется подписка на Premium Connectivity, стоимостью $9.99 в месяц.

Сама Apple называет свой сервис «лучшим приложением для поиска, подписки и прослушивания миллионов самых популярных подкастов мира».