В Европе аэротакси впервые успешно прошло беспилотные испытания

15:14, 19 июля 2023
1 мин.
В Европе аэротакси впервые успешно прошло беспилотные испытанияБританская компания провела испытания на территории аэропорта
Британская компания Vertical Aerospace провела первые испытания своего электрического аэротакси VX4. В ходе испытаний агрегат набрал скорость 70 км/ч.
© VERTICAL AEROSPACE
Как сообщается, это были беспилотные испытания, которые прошли штатно и завершились успешно. Летающим автомобилем управляли дистанционно на территории аэропорта Котсуолд на юго-западе Англии.
Первые управляемые испытания VX4 провели в сентябре 2022 года.