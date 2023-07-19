В Европе аэротакси впервые успешно прошло беспилотные испытания

Как сообщается, это были беспилотные испытания, которые прошли штатно и завершились успешно. Летающим автомобилем управляли дистанционно на территории аэропорта Котсуолд на юго-западе Англии.

Первые управляемые испытания VX4 провели в сентябре 2022 года.