Авто
15:14, 19 июля 2023
1 мин.

В Европе аэротакси впервые успешно прошло беспилотные испытания

Британская компания провела испытания на территории аэропорта

Британская компания Vertical Aerospace провела первые испытания своего электрического аэротакси VX4. В ходе испытаний агрегат набрал скорость 70 км/ч.

В Европе аэротакси впервые успешно прошло беспилотные испытания

© VERTICAL AEROSPACE

Как сообщается, это были беспилотные испытания, которые прошли штатно и завершились успешно. Летающим автомобилем управляли дистанционно на территории аэропорта Котсуолд на юго-западе Англии.

Первые управляемые испытания VX4 провели в сентябре 2022 года.

Новости партнеров
Новости партнеров