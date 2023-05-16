В Европе на маршрут вышел беспилотный автобус

Маршрут связывает столицу Шотландии Эдинбург и восточный округ Файф. Транспортное средство управляется автономно, но для контроля в салоне находятся экипаж из двух человек: один из них контролирует систему управления, а второй — продаёт билеты и обслуживает пассажиров.

Производитель считает, что беспилотный транспорт должен повысить безопасность на дорогах и уменьшить износ техники.