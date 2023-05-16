В Европе на маршрут вышел беспилотный автобус

16:19, 16 мая 2023
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В Европе на маршрут вышел беспилотный автобусНо экипаж в салоне всё равно присутствует
Британская компания Stagecoach в рамках программы тестирования автономного транспорта CAVForth запустила на маршрут беспилотный пассажирский автобус. На маршрут выпущены пять автобусов, которые могут перевозить до 10 тысяч человек в неделю. CAVForth — проект в восточной Шотландии по развитию автономных автобусных пассажирских перевозок.
Маршрут связывает столицу Шотландии Эдинбург и восточный округ Файф. Транспортное средство управляется автономно, но для контроля в салоне находятся экипаж из двух человек: один из них контролирует систему управления, а второй — продаёт билеты и обслуживает пассажиров.
Производитель считает, что беспилотный транспорт должен повысить безопасность на дорогах и уменьшить износ техники.