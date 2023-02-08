В Европе начали ездить автомобили с удалённым управлением

В Европе начали ездить автомобили с удалённым управлениемИх разработка и тесты заняли около трёх лет
Немецкий стартап Vay стал первой компанией, которая получила разрешение на запуск дистанционно пилотируемых автомобилей на европейских дорогах общего пользования.
Фото: Tech.eu
Сообщается, что инженеры компании оснастили свои автомобили уникальной системой телеприсутствия, которая позволяет операторам управлять транспортным средством с помощью мониторов и манипуляторов, находясь за много километров от автомобиля.
По словам экспертов, данная технология рассматривается как промежуточный шаг на пути к переходу к полностью автономным автомобилям.
Пока что Vay запустила программу дистанционного управления автомобилями в Гамбурге. Причём ездить они будут по заранее определённым маршрутам.
Клиенты смогут вызвать автомобиль с дистанционным управлением по нужному им адресу, а после завершения поездки операторы дистанционно управляемого автомобиля направят его к следующему клиенту.
Известно, что разработка и тестирование технологии, лежащей в основе проекта, заняли более трех лет. На ранних стадиях испытаний стартап использовал специально оборудованные электромобили Kia, которые требовали присутствия водителя.