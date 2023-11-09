В Европе начали разработку дорог, заряжающих электромобили во время движения

Руководитель компании Карин Эббингхаус отметила, что в электромобилях нет бака, а только аккумулятор, но для зарядки используются электрические зарядные станции на обочинах дорог, как в случае с АЗС. По её мнению, нужно уходить от копирования «бензиновой» инфраструктуры и реализовывать зарядку электромобилей по-новому.

Elonroad предлагает оснащать любые автомобильные дороги системами «потоковой» беспроводной зарядки, состоящей из резино-алюминиевых полос с датчиками, которые определяют, можно ли заряжать проезжающий над ними автомобиль, и если разрешение получено, тогда начинается зарядка. В электромобилях тоже нужны датчики для приёма этого сигнала, и когда произошло сопряжение, начинается зарядка на ходу, без остановки машины.

Датчик определяют объём переданной «потоковой» энергии и на этом основании пользователю выставляется счёт. При этом Elonroad готова раскрыть исходный код технологии, чтобы сделать это решение массовым и доступным. К тому же это позволит сократить ёмкость аккумуляторов и расходы на содержание электромобилей.

В отношении габаритов машин Эббингхаус рассказала, что если по «зарядной дороге» едет грузовик, при проезде 1 км во время зарядки машина получит электричество ещё на один километр, если едет «легковушка», — на 3-4 км. «Если вы водите грузовик, вы можете проехать 1 км по дороге и получите дополнительный заряд на 1 км. Если у вас небольшой EV, этого хватит на 3 или 4 км», — рассказала глава Elonroad.

Она также опровергла слухи, что компания — детище Илона Маска и названа в честь него. На самом деле «Elon» в начале названия — производное от шведского el, в переводе «электрический».