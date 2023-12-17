В Европе перестали покупать подержанные Range Rover из-за постоянных краж

Например, один из владельцев такого внедорожника решил продать машину и купить электрический Porsche. Но страховое агентство отказало ему в сопровождении сделки, сославшись на снижение цены. Машина такого класса стоит в Британии порядка 48 тысяч фунтов стерлингов, или около $60100. И в итоге заоблачная цена привела к резкому удешевлению машины, но это не повлияло на спрос.

С таким же падением цены столкнулся обладатель Sport SVR. По его словам, когда он проверял стоимость автомобиля в Интернете, машина якобы стоила 75 тысяч фунтов стерлингов. Теперь, согласно тому же сайту, он будет стоить всего около 45 000 фунтов стерлингов, а куплена машина была за 103 тысячи фунтов.