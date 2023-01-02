В Европе построят дорогу, заряжающую электромобили на ходу

В Европе построят дорогу, заряжающую электромобили на ходуНамечается громкий прорыв в сфере электротранспорта
Electreon, поставщик беспроводных индукционных зарядок, и EnBW, разработчик зарядных устройств, объявили о планах по постройке пассивной зарядной дороге для электромобилей в немецком городе Балинген.
Фото: Interesting Engineering
Ожидается, что общая стоимость проекта составит около 3,5 млн долларов. На начальном этапе будет создана 400-м трасса с двумя статическими зарядными станциями, а затем, спустя какое-то время, к ней будет добавлено ещё 600 м.
По планам специалистов, индукционная дорожка будет заряжать электромобили по мере их движения по полосе, что должно снизить потребление энергии, увеличить дальность пробега автомобилей после стационарной подзарядки и уменьшить потребность в батареях большой ёмкости.
Interesting Engineering
Известно, что технология, которая ляжет в основу проекта, уже была испытана на специальном полигоне. Тесты подтвердили безопасность и эффективность концепции и продемонстрировали потенциал полосы для зарядки электромобилей.