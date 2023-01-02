В Европе построят дорогу, заряжающую электромобили на ходу

Ожидается, что общая стоимость проекта составит около 3,5 млн долларов. На начальном этапе будет создана 400-м трасса с двумя статическими зарядными станциями, а затем, спустя какое-то время, к ней будет добавлено ещё 600 м.

По планам специалистов, индукционная дорожка будет заряжать электромобили по мере их движения по полосе, что должно снизить потребление энергии, увеличить дальность пробега автомобилей после стационарной подзарядки и уменьшить потребность в батареях большой ёмкости.