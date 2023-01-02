Авто
07:51, 02 января 2023
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В Европе построят дорогу, заряжающую электромобили на ходу

Намечается громкий прорыв в сфере электротранспорта

Electreon, поставщик беспроводных индукционных зарядок, и EnBW, разработчик зарядных устройств, объявили о планах по постройке пассивной зарядной дороге для электромобилей в немецком городе Балинген.

В Европе построят дорогу, заряжающую электромобили на ходу

Фото: Interesting Engineering

Ожидается, что общая стоимость проекта составит около 3,5 млн долларов. На начальном этапе будет создана 400-м трасса с двумя статическими зарядными станциями, а затем, спустя какое-то время, к ней будет добавлено ещё 600 м.

По планам специалистов, индукционная дорожка будет заряжать электромобили по мере их движения по полосе, что должно снизить потребление энергии, увеличить дальность пробега автомобилей после стационарной подзарядки и уменьшить потребность в батареях большой ёмкости.

В Европе построят дорогу, заряжающую электромобили на ходу

Interesting Engineering

Известно, что технология, которая ляжет в основу проекта, уже была испытана на специальном полигоне. Тесты подтвердили безопасность и эффективность концепции и продемонстрировали потенциал полосы для зарядки электромобилей.

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