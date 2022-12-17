В Европе производителей батарей для электромобилей обяжут контролировать переработку своей продукции

Компании будут обязаны отслеживать эксплуатацию своей продукции, контролировать уровень углеродного следа и сообщать о показателях в специальную комиссию, которая будет создана при Европейском парламенте. Производителей обяжут следить за своими батареями от добычи материалов до производства и переработки использованных изделий.

Уже с 2024 года ЕС сделает первый шаг к такому контролю. На основании этих правил будут установлены новые нормы выбросов CO2. А корпус правил вступит в силу в 2027 году в Евросоюзе повсеместно.

«Со временем компании будут вынуждены восстанавливать всё больше и больше аккумуляторов и перерабатывать из них важные материалы, такие как медь, кобальт, литий, никель и свинец. Им также придётся извлекать литий из аккумуляторов, при этом ожидается, что производители будут перерабатывать 50% своего лития к 2027 году и 80% к 2031 году», — говорится в сообщении.