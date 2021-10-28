В Европе создали автомобиль для очистки воздуха

Автофургон Sustaineer оснащён электрическим двигателем, заряжающимся от солнечных батарей, расположенных на крыше. Фильтры для тонкой очистки воздуха находятся возле радиатора и под днищем фургона.

Но дело не только в такой оснащённости. Поскольку Sustaineer — концептуальный автомобиль, его фургон сделан из переработанных материалов. Тормоза представляют собой чугунные диски с керамическим покрытием, что увеличивает их износостойкость и снижает выброс пыли. Машина получила «биологически активное» освещение салона, соответствующее естественному солнечному свету.

Автомобиль имеет системы контроля за дорогой, которые анализируют дорожное покрытие и наличие препятствий, предупреждая водителя об опасности.

Ни цена, ни дата производства Sustaineer пока не известны, но производитель говорит о том, что машина будет выпущена с расчётом на серийное производство.