В Европе создали автомобиль для очистки воздуха

В Европе создали автомобиль для очистки воздухаМашина очищает воздух во время движения
Автофургон Sustaineer оснащён электрическим двигателем, заряжающимся от солнечных батарей, расположенных на крыше. Фильтры для тонкой очистки воздуха находятся возле радиатора и под днищем фургона.
Но дело не только в такой оснащённости. Поскольку Sustaineer — концептуальный автомобиль, его фургон сделан из переработанных материалов. Тормоза представляют собой чугунные диски с керамическим покрытием, что увеличивает их износостойкость и снижает выброс пыли. Машина получила «биологически активное» освещение салона, соответствующее естественному солнечному свету.
Автомобиль имеет системы контроля за дорогой, которые анализируют дорожное покрытие и наличие препятствий, предупреждая водителя об опасности.
Ни цена, ни дата производства Sustaineer пока не известны, но производитель говорит о том, что машина будет выпущена с расчётом на серийное производство.