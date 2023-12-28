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Авто
09:00, 28 декабря 2023
1 мин.

В Германии «белые» хакеры взломали автопилот Tesla

Но не открыли информацию

«Белые» хакеры из Берлинского технического университета в ходе исследования безопасности взломали защищённый автопилот Tesla, установленный в электромобилях компании.

Исследователи технологической безопасности признались, что сами удивились, как быстро и легко получили доступ к защищённой плате автопилота. Им удалось прочитать базовые составляющие системы, «поиграть» с работой технологии, они даже смогли восстановить ранее удалённую видеозапись с водителем машины.

Стоимость инструмента, с помощью которого инженеры смогли получить доступ к данным автопилота и системам электромобиля, составила 600 евро, но потеря интеллектуальной собственности производителем и такая брешь в безопасности может повлечь для Tesla потерю миллионов.

Специалисты не намерены разглашать подробности своего эксперимента и передали все данные представителям Tesla.

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