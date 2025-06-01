В Германии Google Карты «закрыли» автомагистрали: на дорогах наступил хаос

Инцидент произошёл в начале праздничных каникул, когда многие немцы отправлялись в путешествие, из-за чего на многих дорогах возник коллапс. Несмотря на это, пользователи других сервисов, таких как Apple Maps и Waze, не столкнулись с подобными проблемами.

Ситуация привела к огромным пробкам на небольших дорогах из-за паники и поиска альтернативных маршрутов. Водители, не полагающиеся на Google Карты, оказались в выигрыше, избегая проблем и задержек. Возникшая ситуация вызвала панику среди некоторых пользователей, предполагавших теракт или взлом, в то время как другие решили проверить информацию на других сервисах.