В Германии Google Карты «закрыли» автомагистрали: на дорогах наступил хаос

Опубликовано 01 июня 2025, 00:451 мин.
В Германии Google Карты «закрыли» автомагистрали: на дорогах наступил хаосВ других навигационных сервисах таких ошибок не было
В Германии Google Карты из-за ошибки начали показывать закрытый статус немецких автобанов и автомагистралей, что вызвало хаос среди автовладельцев.
Инцидент произошёл в начале праздничных каникул, когда многие немцы отправлялись в путешествие, из-за чего на многих дорогах возник коллапс. Несмотря на это, пользователи других сервисов, таких как Apple Maps и Waze, не столкнулись с подобными проблемами.
Ситуация привела к огромным пробкам на небольших дорогах из-за паники и поиска альтернативных маршрутов. Водители, не полагающиеся на Google Карты, оказались в выигрыше, избегая проблем и задержек. Возникшая ситуация вызвала панику среди некоторых пользователей, предполагавших теракт или взлом, в то время как другие решили проверить информацию на других сервисах.
Источник:Techspot
Автор:Андрей Кадуков
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