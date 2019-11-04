В Германии установят миллион зарядных станция для электромобилей

По словам главы государства, ее инициатива должна быть реализована уже к 2030 году. Учитывая тот факт, что на данный момент в Германии насчитывается не более 20 тыс общедоступных пунктов зарядки, тем, кто возьмется за реализацию столь крупномасштабного процесса, как доведение их числа до 1 млн, придется столкнуться с большим количеством сложностей. При этом Меркель отметила, что потенциальные покупатели электромобилей довольно часто озвучивают отсутствие необходимой инфраструктуры как основную причину для отказа от приобретения экологичного транспорта.

Важно отметить, что Германия изучает не только вариант с вложениями в электротранспорт — так, правительство страны изучает перспективы машин и на водородных топливных элементах.