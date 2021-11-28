В Германии запретят к 2030 году новые автомобили на бензиновом двигателе

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В Германии запретят к 2030 году новые автомобили на бензиновом двигателеНечто подобное предлагали и в Евросоюзе
В последние годы электромобили покоряют всё новые высоты: начиная от низкой цены и заканчивая рекордными дистанциями, которые удаётся проехать на одном заряде.
Неудивительно, что на фоне всех этих достижений многие страны начали куда серьёзнее относиться к такому виду транспорта. Например, в Германии на полном серьёзе рассматривается вариант, при котором постепенно будут запрещены привычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Соответствующий проект уже разрабатывается в стране. Более того, по данным наших коллег из Business Insider, в нём говорится об отказе регистрировать новые автомобили на традиционных двигателях уже с 2030 года.
Напомним, что подобные «пожелания» высказывали и власти Евросоюза. Они уже предлагали оставить на европейских дорогах исключительно «экологичный» транспорт. При этом в качестве сроков реализации инициативы назывался 2035 год.
Источник: Business Insider