В Huawei передумали выпускать собственный автомобиль

Цзюнь не уточнил, по каким причинам было принято такое решение, но отметил, что Huawei не выпустит свою машину, но будет поставлять различные IT-продукты другим производителям электромобилей. Также менеджер Huawei сообщил, что компания намерена производить комплектующие для электромобилей таких брендов, как BAIC, Changan и GAC.

При этом Цзюнь рассказал, что сотрудничество с производителями электромобилей отнимает много ресурсов, поэтому Huawei будет работать с ограниченным количеством таких компаний.