В Huawei передумали выпускать собственный автомобиль

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В Huawei передумали выпускать собственный автомобильНо будут поставлять комплектующие
Официальный представитель компании Huawei Ван Цзюнь на конференции Intelligent Driving Carbon New заявил, что компания отказалась от намерений создать собственный электрокар.
Цзюнь не уточнил, по каким причинам было принято такое решение, но отметил, что Huawei не выпустит свою машину, но будет поставлять различные IT-продукты другим производителям электромобилей. Также менеджер Huawei сообщил, что компания намерена производить комплектующие для электромобилей таких брендов, как BAIC, Changan и GAC.
При этом Цзюнь рассказал, что сотрудничество с производителями электромобилей отнимает много ресурсов, поэтому Huawei будет работать с ограниченным количеством таких компаний.
Источник: Lenta.ru