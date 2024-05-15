В Индии от Tesla потребовали деньги за так и не полученные машины

Но с тех пор, то есть уже 8 лет, компания так и не привезла обещанные машины и не вернула деньги. Индийским клиентам до сих пор приходится стучаться во все двери, включая аккаунты представителей Tesla в американской деловой соцсети LinkedIn. Но получить деньги удаётся отнюдь не всем.

Лишь малая часть потенциальных в 2016 году покупателей смогла вернуть предоплату за так и не полученные Model 3.

Tesla с 2016 года так и не вышла на индийский рынок; нет ни строительства для развёртывания инфраструктуры, ни сервисных центров.