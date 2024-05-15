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Опубликовано 15 мая 2024, 12:45
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В Индии от Tesla потребовали деньги за так и не полученные машины

Уже 8 лет заказчики не могут вернуть предоплату
В 2016 году Илон Маск пообещал выйти на индийский рынок с предложением амбициозного электромобиля Tesla Model 3. Тогда Tesla получила множество предзаказов с предоплатой в $1000.
В Индии от Tesla потребовали деньги за так и не полученные машины
© Priscilla Du Preez / Unsplash

Но с тех пор, то есть уже 8 лет, компания так и не привезла обещанные машины и не вернула деньги. Индийским клиентам до сих пор приходится стучаться во все двери, включая аккаунты представителей Tesla в американской деловой соцсети LinkedIn. Но получить деньги удаётся отнюдь не всем.

Лишь малая часть потенциальных в 2016 году покупателей смогла вернуть предоплату за так и не полученные Model 3.

Tesla с 2016 года так и не вышла на индийский рынок; нет ни строительства для развёртывания инфраструктуры, ни сервисных центров.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
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#Tesla
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#деньги