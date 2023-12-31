В Индии резко вырос спрос на электромобили. Страна приближается к Китаю

Издание TechCrunch со ссылкой на правительственный портал Индии Vahan сообщило, что страна уверенно движется к расширению потребительской и автомобильной базы и создания местных производственных мощностей, развитие которых происходило в течение последних 20 лет. Учитывая плотность населения страны, правительство принимает меры для борьбы с загрязнением окружающей среды.

В поиске альтернативных источников энергии индийские автолюбители всё чаще выбирают электромобили. И, оказывается, Индия — не только один из крупнейших игроков мировой автомобильной промышленности, но и крупнейший в мире производитель двух- и трёхколёсных транспортных средств.

В 2023 году Индия продала почти 24 млн автомобилей, из которых более 1,5 млн пришлось на электромобили, это 6,35% от общего числа, включая 813 тысяч двухколёсных электромобилей. При этом продажи электрокаров выросли почти на 47%, с 1,03 млн, проданных в прошлом году. В 2024 году, который по информации портала Vahan станет решающим, к линейке производимого транспорта добавится ещё больше четырёхколёсных средств.

В этом отношении индийский рынок показывает ту же направленность, что и Китай, — происходит непрерывное наращивание потенциала.