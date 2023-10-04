В информсистеме ГАИ произошёл сбой, из-за которого приостановили регистрацию авто

Какой именно сбой произошёл, уточняется. Специалисты пытаются устранить последствия и восстановить работоспособность системы как можно быстрее.

«В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — сообщили в МВД.