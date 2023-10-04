В информсистеме ГАИ произошёл сбой, из-за которого приостановили регистрацию авто

20:00, 04 октября 2023
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В информсистеме ГАИ произошёл сбой, из-за которого приостановили регистрацию автоВедутся восстановительные работы
В федеральной информационной системе Госавтоинспекции МВД России произошёл сбой. В связи с этим на некоторое время стала затруднена регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.
Какой именно сбой произошёл, уточняется. Специалисты пытаются устранить последствия и восстановить работоспособность системы как можно быстрее.
«В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — сообщили в МВД.