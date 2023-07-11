В «КамАЗе» рассказали о планах по расширению парка беспилотных грузовиков

В «КамАЗе» рассказали о планах по расширению парка беспилотных грузовиковЧерез год по М-11 их будет ездить как минимум 21
Беспилотные грузовики «КамА3» будут перевозить грузы в экспериментальном режиме между Москвой и Санкт-Петербургом полтора года, заявил гендиректора автопроизводителя Ирек Гумеров.
В 2024 году «КамАЗ» запустит по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом еще минимум 15 беспилотных грузовиков вдобавок к уже к уже курсирующим шести, заявил заместитель генерального директора компании Ирек Гумеров.
Однако главная задача для «КамАЗа», по словам менеджера, - отработать технологию. Полтора года беспилотные грузовики будут ездить в экспериментальном режиме, отметил Гумеров. После этого компания решить, предлагать ли услугу клиентам.
Пять из шести курсирующих в настоящее время по М-11 «КамАЗов» выполняют коммерческие перевозки грузов, шестой отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества беспилотных грузоперевозок.
Перевозка грузов проходит в рамках экспериментального правового режима. Сейчас «КамАЗ» является оператором беспилотного транспорта, подчеркнул Гумеров.