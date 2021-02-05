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В Китае анонсировали новый электромобиль, напоминающий смесь легендарных Mercedes и Porsche
Как тебе такое, Илон Маск?
Китайская компания BYD представила свой новый электромобиль — BYD R2. Несмотря на достаточно простенькое название, внешне новинка получилась очень интересной и совместила в себе узнаваемые черты легендарных автомобилей Mercedes и Porsche.
Так, если двери девайса открываются вверх, прямо как у Mercedes 300SL, то дизайном корпуса R2 сильно напоминает Porsche Panamera, пишет MyDrivers. Эксперты отмечают и влияние Honda во внешнем виде новинки.
Касательно «технических характеристик» авто, то от 0 до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 2,9 с — похожие результаты демонстрирует Ferrari LaFerrari. При этом автомобиль имеет два встроенных электродвигателя (передний на 150 л.с. и задний на 231 л.с). Максимальная скорость BYD R2 составляет 220 км/ч.
На данный момент нет точной информации когда и по какой цене новинка поступит в продажу. Ожидается, что случится это уже до конца 2021 года.