В Китае автопилот в электрокарах Tesla раскритиковали из-за отсутствия лидаров

По словам Ли Сяна, так как в электромобилях Tesla нет лидаров, то встроенный в них автопилот попросту «ослепнет» в тёмное время суток. Для Китая это опасно: в некоторых местах на дорогах нет освещения, к тому же можно встретиться с автомобилями, которые ездят с выключенными светом или разбитыми фарами. И всё это может привести к серьёзным ДТП.

Ли Сян считает отсутствие лидаров в Tesla «фатальным недостатком» этих машин. За это он критикует и Илона Маска, который считает, что обычные видеокамеры лучше для управления ночью.

«Я считаю, что если Маск когда-нибудь прокатится по Китаю глубокой ночью, он решит оснастить свои машины лидаром», — подчеркнул глава китайской компании.