В Китае автопилот в электрокарах Tesla раскритиковали из-за отсутствия лидаров

Опубликовано 28 декабря 2024, 20:151 мин.
В Китае автопилот в электрокарах Tesla раскритиковали из-за отсутствия лидаровИ риска плохого ориентирования в тёмное время суток
Глава китайского автоконцерна Li Auto Ли Сян заявил, что со временем в Китае компанию Tesla и её машины ждёт провал. И связано это с отсутствием в этих EV лазерных дальномеров — лидаров.
По словам Ли Сяна, так как в электромобилях Tesla нет лидаров, то встроенный в них автопилот попросту «ослепнет» в тёмное время суток. Для Китая это опасно: в некоторых местах на дорогах нет освещения, к тому же можно встретиться с автомобилями, которые ездят с выключенными светом или разбитыми фарами. И всё это может привести к серьёзным ДТП.
Ли Сян считает отсутствие лидаров в Tesla «фатальным недостатком» этих машин. За это он критикует и Илона Маска, который считает, что обычные видеокамеры лучше для управления ночью.
«Я считаю, что если Маск когда-нибудь прокатится по Китаю глубокой ночью, он решит оснастить свои машины лидаром», — подчеркнул глава китайской компании.